Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme nach mehreren nächtlichen Einbruchsversuchen in Forstfeld und Bettenhausen

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld und Bettenhausen: In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in den Stadtteilen Forstfeld und Bettenhausen nach aktuellem Stand zu vier Einbruchsversuchen in Geschäfte und einen Kindergarten. In einem Fall, bei einem versuchten Einbruch in eine Praxis für Physiotherapie in der Lindenbergstraße, war ein Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden, als der Täter die Scheibe einer Eingangstür eintrat oder einschlug. Der Zeuge hatte den Täter, der nicht in das Gebäude gelangt war, auf der anschließenden Flucht gefilmt und die Polizei alarmiert. So gelang den herbeieilenden Streifen des zuständigen Polizeireviers Ost aufgrund der vorliegenden Täterbeschreibung nur wenige Augenblicke später die Festnahme eines 36-jährigen Tatverdächtigen aus Kassel in der Nähe des Tatorts. Er musste die Streife für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle begleiten und sich nun wegen des Einbruchsversuchs verantworten. Zudem wird aktuell geprüft, ob der Tatverdächtige auch für die anderen Einbruchsversuche verantwortlich sein könnte.

