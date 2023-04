Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Autohaus in Breitscheidstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Autohaus in der Breitscheidstraße eingebrochen und haben dort eine Kasse gestohlen. Der Einbruch war heute Morgen gegen 7 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, muss sich der Einbruch zwischen Sonntag, 16 Uhr und dem heutigen Montagmorgen ereignet haben. Die Täter hatten die Plexiglasscheibe eines Rolltors eingeschlagen und sich darüber Zutritt zur Werkstatt verschafft. Von dort aus gelangten sie in den Kassenraum und entwendeten die Kasse, mit der sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Autohauses gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell