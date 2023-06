Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf dem ALDI Parkplatz in Hamm (Sieg)

Hamm (Sieg) (ots)

Hamm (Sieg)-Am 07.06.2023 zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde ein BMW auf dem ALDI Parkplatz in Hamm (Sieg) beschädigt. Ausweislich der Unfallspuren dürfte ein weißes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den BMW touchiert haben. Hierdurch entstand ein Sachschaden am linken Fahrzeugheck des BMW. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am BMW konnten Lackspuren, die vom verursachenden Fahrzeug stammen dürften, sichergestellt werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise bezüglich des Unfallhergangs und Verursachers unter der telefonischen Erreichbarkeit 02681/946-0.

