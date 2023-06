Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW rutscht in den Graben - Unfallverursacher flüchtig

Friesenhagen (ots)

Am 06.06. befuhr ein 38-jähriger Transporter-Fahrer gegen 05:45 Uhr die L 279 aus Richtung Katzwinkel kommend in Fahrtrichtung Friesenhagen. Nach Angaben des Transporterfahrers kam ihm dabei in einer Kurve ein schwarzer PKW, vermutlich Kombi, frontal entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, habe er nach rechts Ausweichen müssen, und sei hierbei in den Graben gerutscht. Der Entgegenkommende habe noch kurz angehalten, sich sodann jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. An dem Transporter entstand Schaden an der Karosserie.

Die Polizei Betzdorf fragt, wer Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen kann.

