Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Grenderich (ots)

Am Donnerstag, 23.03.2023, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 12:50 Uhr in ein Wohnhaus in der Brunnenstraße in Grenderich einzubrechen. Der/die Täter hebelten im rückwärtigen Bereich eine Terrassentür auf, drangen in das Haus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, möchten sich mit der Zeller Polizei unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email pizell@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell