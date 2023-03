Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Katalysatoren aus Fahrzeugen

Bitburg (ots)

Am gestrigen Tag wurde von einem Autohaus im Industriegebiet Merlick in Bitburg der Diebstahl von mehreren Katalysatoren aus Fahrzeugen angezeigt. Demnach wurden in der Zeit zwischen Freitag, den 17.03.2023 bis gestern an sechs Fahrzeugen, die auf dem Firmengelände des Autohauses standen jeweils die Katalysatoren ausgebaut und gestohlen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell