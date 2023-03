Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

Daleiden (ots)

Am Montag, 20.03.2023, kam es gegen 17:30 Uhr auf der B 410, Ortsausgang Daleiden in Höhe der Einmündung in Richtung Bommert zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein silberfarbener Mercedes befuhr die B 410 aus Daleiden kommend in Fahrtrichtung Dasburg. In Höhe der Einmündung Richtung Bommert wurde er durch einen schwarzen Skoda Octavia über die Einordnungsspur und trotz Gegenverkehrs überholt. Der Fahrer des silberfarbenen Mercedes musste abbremsen und eine Ausweichbewegung nach rechts einleiten. Der entgegenkommende Pkw musste ebenfalls nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Skoda zu verhindern. Der schwarze Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Dasburg fort.

Zu dem entgegenkommenden Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um ein silberfarbenes Fahrzeug gehandelt habe. Zeugen der beschriebenen Verkehrssituation, insbesondere die Fahrerin / der Fahrer des entgegenfahrenden Pkw werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

