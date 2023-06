Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneuter Brand mehrerer Heuballen

Datzeroth (ots)

In der vergangenen Nacht, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei Straßenhaus über den Vollbrand von circa 20 Heuballen im Bereich der Ortslage Datzeroth, in der Verlängerung der Wieduferstraße, informiert. Die Rundballen konnten durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät auseinandergezogen werden und somit kontrolliert abbrennen. Nachdem es bereits am gestrigen frühen Morgen zu einem Brand eines Rundballen in Niederbreitbach gekommen war, geht die Polizei erneut von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Im Rahmen von Zeugenbefragungen erhielten die Beamten Hinweise zu einer circa 5köpfigen Personengruppe, die sich vor Brandausbruch im Bereich der Brandstelle aufhielten. Vermutlich dieselben Jugendlichen wurden dann im Anschluss im Bereich der Kapelle im Fockenbachtal gesichtet. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

