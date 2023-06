POL-PDNR: Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle

Kirchen OT Wehbach (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte in der Zeit von Montag, 05.06., bis Dienstag, 06.06., mehrere Fenster und beschädigte eine Wanduhr an der Grundschule in Wehbach. Weiterhin wurden Schilder entfernt. Die Polizei Betzdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung, und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741-9260 ...

mehr