Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Horhausen (ots)

Am gestrigen Dienstag, 06.06.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in der Ortslage Horhausen zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 43jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße Landblum und beabsichtigte aus dieser nach links in die Rheinstraße (B256) einzubiegen. Hierbei übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug einer 35Jährigen, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die 35Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 10.000 EUR.

