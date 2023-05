Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, L75 - Motorradfahrer schwer verletzt

Neuried (ots)

Ein 53-jähriger Motorradfahrer war am Montagnachmittag auf der L75 von Ichenheim kommend in Fahrtrichtung Kürzell unterwegs. Gegen 15:45 Uhr überholten er, sowie ein weiterer mit ihm fahrender Motorradfahrer noch vor dem Matschelsee ordnungsgemäß ein Auto mit Anhänger. Ein dunkler VW-Transporter, den er danach vor sich hatte, diesen jedoch nicht überholen wollte, soll gebremst haben, sodass der 53-Jährige ebenfalls eine starke Bremsung einleiten musste um ein Auffahren zu verhindern. In Folge kam er ins Schlingern und stürzte alleinbeteiligt, wobei sich das Kraftrad mehrmals überschlug. Der noch unbekannte Fahrer des Transporters soll kurz angehalten haben, sich dann aber von der Unfallstelle entfernt haben. Der schwer verletzte Zweiradlenker wurde durch den Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, insbesondere den Fahrer des Transporters, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/ph

