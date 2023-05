Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - "Zivilcourage" hilft Fahrradfahrer

Ettenheim (ots)

Pfingstmontag kam am Mittag ein 64-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt auf der Orschweierer Straße in Richtung Ettenheim zu Fall. Gegen 11:30 Uhr stürzte der Zweiradfahrer in den Acker neben dem Fahrradweg und zog sich nach den derzeitigen Erkenntnissen trotz eines Schutzhelms leichte Verletzungen zu. Ein Zeuge hat das Unfallgeschehen bemerkt, kam dem kurzzeitig bewusstlos gewordenen E-Bike-Fahrer zu Hilfe und alarmierte einen Streifenwagen in der Nähe. Um schlimmere Verletzungen und Folgen auszuschließen wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in das örtliche Klinikum gebracht. Zusätzlich entstand noch ein Sachschaden von circa 100 Euro. /jo

