Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Von der Fahrbahn abgekommen

Achern (ots)

Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch haben nach einem Verkehrsunfall mit noch unklaren Hintergründen am frühen Montag die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 5 Uhr war der noch unbekannte Fahrer eines BMW auf der L87 in Richtung Kappelrodeck unterwegs, als er in Höhe Fautenbach ersten Ermittlungen zufolge von der Fahrbahn abgekommen ist und sich mehrfach überschlagen hat, bis der Wagen im Maisfeld zum Stillstand kam. An dem BMW entstand ein Sachschaden von Schätzungsweise 25.000 Euro. Da vor Ort kein Fahrer angetroffen und der Halter ebenfalls nicht erreicht werden konnte suchten die Ordnungshüter die gesamte Gegend ab, hierzu war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche führte leider nicht zum erhofften Erfolg. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell