POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterentersbach - Vandalismus

Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Vermutlich in der Nacht von Pfingstsonntag auf -montag entwendeten bislang Unbekannte einen Gabelstapler vom Betriebshof einer Straßenbaufirma in Biberach und fuhren damit bis nach Unterentersbach zur Erholungsanlage 'Gehrmatt'. Dort wurde offenbar mutwillig die neu angelegte und gemauerte Grillstelle beschädigt. Weitere Zerstörungen wurden offenbar nur dank der Tatsache verhindert, dass der Gabelstapler festgefahren wurde. Der Schaden an der Grillstelle dürfte mehrere hundert Euro betragen. Ein Schaden am Gabelstapler konnte bisher nicht beziffert werden. Insgesamt wurde die Grenze zu einem Streich durch die Begehung mehrerer Straftaten bei Weitem überschritten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Da es sich um einen auffällig großen, orangefarbenen Gabelstapler mit Dieselmotor handelte, hoffen die ermittelnden Beamten es Polizeireviers Haslach auf mögliche Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter Telefonnummer: 07832 975920 in Verbindung zu setzen.

