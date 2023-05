Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Brand an einem Wohnhaus

Hohberg (ots)

Hohberg - Brand an einem Wohnhaus

Am Pfingstmontag, 16.55 Uhr, teilten Anwohner über Notruf mit, dass es in Niederschopfheim, an einem Anwesen in der Straße Sonnhalde brenne. Es brannte auf einer Terrasse im ersten Obergeschoss, zwischen Wohnhaus und einer Lagerhalle. Der Boden, das Mobiliar und die Markise brannten lichterloh. Brennende Teile flogen von der Terrasse auf einen neben dem Haus geparkten Kleintransporter, der auch noch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Rauch zog in das Wohnhaus, so dass die Wohnung im Obergeschoss nicht mehr bewohnbar ist. Von der Feuerwehr Hohberg wurde ein Anwohner unverletzt aus dem Anwesen geborgen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. So blieb es bei einem Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei 150.000 Euro liegen dürfte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell