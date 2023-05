Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrzeug überschlägt sich

Offenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, auf Höhe der Anschlussstelle Bühl, zu einem schweren Unfall. Ein 42-Jähriger verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und der Lenker, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Klinikum verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung war die A5 für ca. 3 Stunden gesperrt.

