Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Personen nach Schlägerei verletzt

Soest (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 04:25 Uhr in der Rathausstraße in Soest zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 4 Personen. Ein 20-jähriger Soester und seine Begleitung, eine 19 Jahre alte Bad Sassendorferin, wurden auf die Situation aufmerksam und eilten einer Person zur Hilfe, die augenscheinlich von drei anderen angegangen wurde. Nachdem man sich zunächst gemeinsam mit der Person von der aggressiven Gruppe entfernte hatte, lief einer der unbekannten Männer hinter der Bad Sassendorferin und ihrem Begleiter her und schlug dieser mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Im weiteren Verlauf kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit der Gruppe unbekannter Männer. Die Bad Sassendorferin wurde hierbei mehrfach ins Gesicht geschlagen. Auch der Soester wurde verletzt - ihm wurde in den Bauch und gegen den Kopf getreten. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich zwei der drei Tatverdächtigen und auch die Person, der man zur Hilfe geeilt war, in unbekannte Richtung entfernt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 - 91000 bei der Polizeiwache Soest zu melden. (dh)

