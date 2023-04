Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Randalierer in Gewahrsam genommen

Soest (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, wurden Polizeibeamte zum Bahnhofsvorplatz gerufen. Dort pöbelte ein sichtlich alkoholisierter junger Mann die dortigen Passanten an und betrat anschließend die Einkaufspassage am Bahnhof. Beim Betreten der Passage geriet der Mann zunächst mit dem Sicherheitsdienst aneinander. Er weigerte sich, trotz des bereits bestehenden Hausverbotes, den Bereich zu verlassen. Sein Verhalten wurde stetig aggressiver und er versuchte vergeblich, eine mitgeführte Glasflasche in Richtung der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu werfen. Die Polizeibeamten konnten den 22-jährigen, derzeit in Soest lebenden Mann in Gewahrsam nehmen und transportieren ihn zur Verhinderung weiterer Straften in das Polizeigewahrsam.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell