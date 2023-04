POL-SO: Warstein-Belecke - Unfall

Erwitte (ots) - Gegen 12:25 Uhr ist es am Donnerstag auf der Westernkötter Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 78-jährige Frau war mit ihrem Fahrzeug auf der Dietrich-Ottmar-Straße in Richtung Ostring unterwegs. An der Kreuzung mit der Westernkötter Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 81-jährigen Frau, die auf der Westernkötter Straße in Richung Hellweg fuhr. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 13000 Euro ...

mehr