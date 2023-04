Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B39, Mühlhausen: Frontalzusammenstoß zweier PKW, Fahrbahn noch für Reinigungsmaßnahmen gesperrt - PM Nr. 3

B39, Mühlhausen (ots)

Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 21-Jähriger Mann mit seinem Mitsubishi auf der B39 von Mühlhausen kommend in Richtung Angelbachtal. Als der Mann die B39 an der Abfahrt Östringen verlassen wollte, schätzte er die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Hyundai falsch ein. In der Folge wurde eines der Fahrzeuge auf einen Linienbus geschleudert. Die 33-Jährige Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ihr 29-jähriger Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Kinder im Fahrzeug blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen lebensgefährlich verletzt. Die Fahrbahn ist derzeit noch zur Reinigung gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei 50.000 Euro.

