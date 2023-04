POL-SO: Warstein-Allagen - Steuerungsdisplays und Pflanzenschutzmittel entwendet

Warstein (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20:00 Uhr und 07:25 Uhr, ist es am Domring zu einem Einbruch in eine Arztpraxis gekommen. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und kamen so in die Räumlichkeiten der Praxis. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Entwendet wurde das Bargeld aus der Kaffeekasse. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden ...

