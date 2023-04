Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf Tankstelle

Soest (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 01:50 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Autobahn 44, in Fahrtrichtung Dortmund. Ein bislang unbekannter Täter betrat zur Tatzeit die Tankstelle und bedrohte die Angestellte mit einer dunklen Waffe. Er forderte sie auf, die Kasse zu öffnen und das Bargeld an den Täter auszuhändigen. Zeitgleich steckte er diverse Zigarettenschachteln in einen blauen Müllbeutel. Der Unbekannte durchsuchte den Kassenbereich und nahm noch einen kleinen Tresor an sich. Anschließend fesselte er die Angestellte mit Kabelbindern und flüchtete mit dem Diebesgut vom Tankstellengelände. Anhand der Videoaufnahmen konnte festgestellt werden, dass der Täter mit einem schwarzen Mercedes AMG Coupé geflüchtet ist. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Sportschuhe, rote Handschuhe und eine graue Bauchtasche mit regenbogenfarbenem Riemen. Mund und Nase waren mit einer Maske bedeckt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und/oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell