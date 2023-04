POL-SO: Nachtrag zur Pressemeldung "14-Jährige vermisst" v.27.04.2023

Erwitte (ots) - Am Mittwoch, gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Langestraße. Eine 59-jährige Frau aus Erwitte befuhr die Langestraße in Richtung Ebbinghausen und kam mit ihrem BMW nach rechts von der Straße ab. Der Pkw geriet in den Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Die 59-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die ...

mehr