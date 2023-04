Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwochmittag, etwa gegen 13:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Esbecker Straße und der Lüningstraße. Eine 50-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit ihrem Mercedes die Esbecker Straße in Richtung Esbeck und beabsichtigte nach rechts in die Lüningstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 58-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad zeitgleich hinter dem Mercedes die Esbecker Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, bei der der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

