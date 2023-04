Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Soest

Warstein (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 23 Uhr zu einem Brand eines Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Sieben Hausbewohner konnten aus dem brennenden Haus geborgen werden und wurden bei dem Brandgeschehen verletzt. Noch in der Nacht nahmen Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Im Laufe der Untersuchungen des Brandortes stellte sich heraus, dass es sich um Brandstiftung handelte. Es kristallisierte sich ein Tatverdacht gegen einen 42-jährigen Mann aus Warstein heraus. Die Brandermittler, die bereits seit über einem halben Jahr Ermittlungen zur Aufklärung der Brandserie in Warstein durchführen, erwirkten einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des 42-Jährigen. Der Tatverdacht gegen den Mann erhärtete sich, so dass der Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Warsteiner räumte in seiner ersten Vernehmung ein, zur Tatzeit in dem Mehrfamilienhaus aufhältig gewesen zu sein und den Brand möglicherweise verursacht zu haben. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Der 42-jährige Mann ist ebenfalls tatverdächtig, sowohl die Brände in den öffentlichen Toiletten gelegt zu haben als auch die Brände in der vergangenen Zeit in Warstein.(dk)

