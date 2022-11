Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am 13.11.2022, gegen 02.00 Uhr verschüttet ein 42jähriger Gast der Ü30 Party im CCS in Suhl ein wenig Bier versehentlich über der Kleidung eines anderen Gastes und entschuldigt sich sofort dafür. Der andere Gast ragiert jedoch sofort aggressiv und schlägt dem 42jährigen einen Glasbierkrug gegen den Kopf, so dass dieser zu Boden geht und kurzzeitig bewusstlos ist. Anschließend wird er am Boden liegend noch mehrfach von dem unbekannten Täter getreten. Der Geschädigte wird zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Hinweise zur Tat bzw. zum Täter nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entegegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell