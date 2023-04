POL-SO: Kreis Soest - Geschwindigkeitskontrollen

Geseke - Nachtrag zur Pressemeldung "14-Jährige vermisst" v.27.04.2023 Das vermisste 14-jährige Mädchen konnte im Rahmen von umfangreichen polizeilichen Such- und Ermittlungsmaßnahmen wohlbehalten angetroffen werden. Vielen Dank an die Anrufenden für die (ots) - Das vermisste 14-jährige Mädchen konnte im Rahmen von umfangreichen polizeilichen Such- und ...

mehr