Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch

Frankfurt am Main (ots)

Am Bahnhof Niederrad konnte eine Streife der Bundespolizei am Sonntagmittag einen 32-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der versucht hatte einen am Bahnsteig stehenden Süßwarenautomaten aufzubrechen. Gegen 15 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass Reisende einen Mann beobachtet hätten, der am Bahnhof Niederrad versucht die Tür eines Süßwarenautomaten aufzuhebeln. Als eine Streife am Bahnhof eintraf, konnte der Mann noch am Bahnsteig gestellt und festgenommen werden. Eine Überprüfung des Automaten ergab, dass er versucht hatte die Automatentür aufzubrechen, um so an den Inhalt zu gelangen. Als ihm dies jedoch misslang, wollte er den Bahnhof verlassen. Die Höhe des am Automaten entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurde er wieder entlassen.

