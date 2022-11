Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 56-Jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag (07.11.2022) in der Straße Am Westkai ereignet hat. Ein 55 Jahre alter Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem BMW in der Straße Am Westkai in Richtung der Otto-Konz-Brücken unterwegs und bog im dortigen Baustellenbereich nach links auf die Abfahrt zur Bundesstraße 10 ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 56-Jährigen, der auf der Straße am Westkai in Richtung Esslingen unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den leichtverletzten 56 Jahre alten Mann und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf zirka 30.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

