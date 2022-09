POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Gerolstein (ots) - Am 18.09.2022 gegen 00:19 Uhr gerieten zwei 18- und ein 19-jährige junge Männer im Rasbach in Gerolstein in Streit. Hintergrund war, dass der 18-jährige über das Badezimmerfenster in die Wohnung seines 19-jährigen Bekannten kletterte, da er dort angeblich vorübergehend wohnhaft war. Die Situation eskalierte derart, dass es zu gegenseitigen Angriffen durch Schläge und Würgen kam. Beide Personen ...

