Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: wechselseitige Körperverletzung

Gerolstein (ots)

Am 18.09.2022 gegen 00:19 Uhr gerieten zwei 18- und ein 19-jährige junge Männer im Rasbach in Gerolstein in Streit.

Hintergrund war, dass der 18-jährige über das Badezimmerfenster in die Wohnung seines 19-jährigen Bekannten kletterte, da er dort angeblich vorübergehend wohnhaft war.

Die Situation eskalierte derart, dass es zu gegenseitigen Angriffen durch Schläge und Würgen kam.

Beide Personen wurden verletzt. Durch die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Daun wurden die beiden Personen getrennt und der nicht dort gemeldete 18-Jährige der Örtlichkeit verwiesen.

Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

