POL-PDWIL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hontheim (ots) - Einbrüche in mehrere Betriebe im Gewerbegebiet Hontheim In der Nacht von Samstag, 17. September 2022 auf Sonntag, 18. September 2022 kam es im Gewerbegebiet in Hontheim zu Einbrüchen in mehrere Betriebe. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 04:30 Uhr durch aufschneiden der Umzäunung Zugang zum Gewerbegebiet. Dort brachen sie in insgesamt 3 Gewerbebetriebe ein und ...

mehr