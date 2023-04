Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrraddieb gefasst

Soest (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein mutmaßlicher Fahrraddieb von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zuvor beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Mann, der ein E-Bike auf dem Aldegreverwall in Richtung Bahnhof schob. Auffällig daran war, dass das Hinterrad offenbar blockiert war und der Mann daraufhin vergeblich versuchte, dass Fahrradschloss mit einem Stein aufzuschlagen. Der Zeuge rief umgehend die Polizei hinzu, die den Mann antraf und kontrollierte. Zunächst versuchte der alkoholisierte 26-jährige, derzeit in Soest lebende Mann, sich den Maßnahmen durch Flucht zu entziehen. Er schlug in Richtung der Polizeibeamten, ohne diese zu treffen. Der Tatverdächtige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht und das offenbar entwendete Fahrrad sichergestellt.(dk)

