LPI-J: Randale auf dem Amtsplatz

Jena (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr auf dem Enver-Simsek-Platz in Jena. Ein 77-Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad in die Fußgängerzone, was einem 43-Jährigen derart missfiel, dass dieser den älteren Herrn von seinem Zweirad an die Wand eines Supermarktes stieß und anschließend auf ihn einschlug. Hierdurch wurde der Rentner leicht verletzt. Ein 21-Jähriger beobachtete das Szenario und schritt ein, um dem ...

