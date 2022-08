Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat - Flucht unterbunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden zwei Männer in einem Einkaufsmarkt in Hermsdorf bei einem Diebstahl erwischt. Ein Mitarbeiter konnte die Langfinger dabei beobachten, wie diese zwei Rasierer in ihren Taschen verstauten. Aufgrund der Tatsache, dass der Bezahlwille augenscheinlich nicht gegeben war, wurden die beiden Diebe angesprochen. Als die Geraer zur Anzeigenaufnahme ins Büro geführt werden sollten, ergriff einer die Flucht. In der Eisenberger Straße konnte der 35-Jährige allerdings durch die alarmierten Polizeikräfte gestellt werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann zwei Pfeffersprays mit sich führte, sodass nun wegen Diebstahl mit Waffe ermittelt wird. Die Rasierer im Wert von jeweils 20 Euro konnten bei Langfinger nicht aufgefunden werden. Augenscheinlich hat er sein Beutegut auf seiner Flucht entsorgt.

