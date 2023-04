Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Esbeck - Unfall

Lippstadt (ots)

Zu einem Unfall ist es am Freitagmorgen, gegen 08:10 Uhr, auf der Paderborner Straße gekommen. Ein 52-jähriger Lippstädter fuhr mit seinem Auto auf der Paderborner Straße von Lippstadt in Richtung Hörste. In Höhe der Severinusstraße beabsichtigte er nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Eine 40-jährige Frau, ebenfalls aus Lippstadt, erkannte die Situation nicht und fuhr mit ihrem Fahrzeug ungebremst auf den stehenden Wagen auf. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt. (wo)

