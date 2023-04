Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Holzstapel in Brand gesetzt

Rüthen (ots)

Am 28.04.2023 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Brandgeschehen im Bereich des Stadtwaldes in Rüthen. Unbekannte Täter setzten ca. 50m3 gestapelte Holzstämme in Brand. Durch die zuständige Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen.(nr)

