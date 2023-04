Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 14.04.- 16.04.2023

Remagen (ots)

Im Berichtszeitraum wurden die Beamten der Polizeiinspektion Remagen zu 17 Verkehrsunfällen mit Sachschäden gerufen. Insgesamt wurden zwei Personen leicht verletzt und bei drei Verkehrsunfällen entzog sich der Verantwortliche bzw. Mitverursacher durch Flucht der Verantwortung.

Verkehrsunfallflucht Niederzissen

Am 14.04.2023 meldete der Bauhof der Verbandsgemeinde eine beschädigte Straßenlaterne am Parkplatz im Bereich der Kapellenstraße. Diese ragte so weit in den Verkehrsraum, dass diese vor Ort gesichert werden musste. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Beschädigungen an der Straßenlaterne durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht wurden.

Verkehrsunfallflucht Remagen-Kripp

Im Zeitraum 13.04.2023, 17:00 Uhr bis 14.04.2023, 14:30 Uhr wurde bei einem in der Mittelstraße geparkten PKW VW Polo der Außenspiegel beschädigt. Offensichtlich wurde dieser Schaden durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht Burgbrohl, Brohltalstraße

Am 14.04.2023, gegen 13:32 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision beider Außenspiegel. Ein orange farbiger Ford Transit mit Pritschenaufbau, der bei dem Verkehrsunfall beteiligt war, setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Kraftfahrzeugführer nachzukommen. Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.

Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen bzw. Fahrzeugführern bitte an die Polizeiinspektion Remagen: Tel.: 02642/93820

