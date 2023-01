POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Trier (ots) - Am Dienstag, den 10.01.2023, kommt es am Mittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW auf der Oswald-Von-Nell-Breuning-Allee. Die beiden Fahrzeuge befuhren die Allee aus Trier kommend in Fahrtrichtung Mariahof. Auf Höhe des Montessoriweges möchte die vorausfahrende Fahrerin des PKW auf der Fahrbahn wenden, um ihr dort auf der anderen Straßenseite an der Bushaltestelle wartendes Kind ...

