Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an zwei Garagen der Stadt Trier

Trier (ots)

In der Nacht vom 05.01.2023 und 06.01.2023 ist es zu einer Sachbeschädigung mittels Graffiti zum Nachteil der Stadtverwaltung Trier gekommen. Demnach besprühten bislang unbekannte Täter die Fronten zweier Garagen, die linksseitig neben der Stadtverwaltung Am Augustinerhof gelegen sind. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter/den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.

