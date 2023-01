Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit verletzter Person, Fahrbahn gesperrt

Trier (ots)

Am Dienstag, den 10.01.2023, kommt es am Mittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW auf der Oswald-Von-Nell-Breuning-Allee. Die beiden Fahrzeuge befuhren die Allee aus Trier kommend in Fahrtrichtung Mariahof. Auf Höhe des Montessoriweges möchte die vorausfahrende Fahrerin des PKW auf der Fahrbahn wenden, um ihr dort auf der anderen Straßenseite an der Bushaltestelle wartendes Kind einzusammeln. Zeitgleich zieht der Fahrer des dahinterfahrenden LKW sein Fahrzeug nach links raus, um den PKW zu überholen. Es kommt zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge sind hiernach nicht mehr fahrbereit. Die Straße musste bis zur Beendigung der Abschlepp- und Räumungsarbeiten für etwa 45 Minuten gesperrt bleiben. Der Fahrer des LKW bleibt unverletzt, die Fahrerin des PKW wird zwecks weiterer Abklärungen in ein Trierer Krankenhaus verbracht.

