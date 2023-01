Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitsmessungen auf der B270

Sienhachenbach (ots)

Durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik & Technik wurde am 10.01.2023 im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessstelle auf der B270 in der Gemarkung Sienhachenbach eingerichtet. Gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften verstießen insgesamt zehn Fahrzeugführer. Gegen sechs davon wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der "Tagesschnellste" wurde mit 90km/h gemessen, was nach Abzug der Messtoleranz eine Überschreitung von 27 km/h bedeutet. Hierfür ist nach dem "Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog" ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro, sowie ein Punkt im Fahreignungsregister vorgesehen.

Geschwindigkeit ist und bleibt noch immer eine der Hauptunfallursachen überhaupt. Die vorliegenden zulässigen Höchstgeschwindigkeiten werden festgelegt, um an besonders gefahrenträchtigen Örtlichkeiten (bspw. Einmündungen/Kreuzungen, Schulwegen, Unfallhäufungsstellen) das Risiko eines Unfalls zu minimieren.

Ein Hauptgrund für das zu schnelle Fahren ist meist, dass die Fahrzeugführer unter zeitlichem Termindruck stehen. Planen Sie deswegen bitte immer ausreichend Zeit für Ihre Fahrten ein und halten sie sich zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer an die vorgegebenen Geschwindigkeiten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell