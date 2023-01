Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: "Coffee with a cop" bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 20. Januar 2023, ab 14 Uhr, bietet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein die Veranstaltung namens "Coffee with a cop" auf dem Gelände der selbigen Polizeiinspektion, in der Hauptstraße 236 in 55743 Idar-Oberstein, an.

Im Rahmen der Veranstaltung können Interessierte mit Beamt:innen der Schutz- und Kriminalpolizei in ein lockeres Gespräch kommen. Pro Teilnehmer ist ein Zeitslot von ca. 30 Minuten angedacht.

Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse, an Oberstufenschülerinnen und-schüler sowie junge Menschen mit vergleichbarem Bildungsabschluss, wie Meister, Techniker, Fachwirte oder mit anderen qualifizierten Abschlüssen. Informationen hierzu gibt es auf https://s.rlp.de/Qq0C8. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung bis spätestens 19.01.2023 an die Adresse

PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de

erforderlich.

Polizeikommissarin Wagner und Polizeikommissar Kraus sind unter den Telefonnummern 06781/561-0 und 06781/561-5124 zu erreichen.

Weitere Informationen unter www.polizei.rlp.de/karriere.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell