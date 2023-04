Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Körperverletzung auf Junggesellenfest

Greimersburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 15.04.23, auf Sonntag, den 16.04.23, kam es gegen 02.40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Junggesellenfest in Greimersburg. Zwei Gruppen von jeweils 3-5 Personen gerieten in Streit. Dabei wurde von einem Beteiligten ein Messer eingesetzt, mit welchem ein 28jähriger Mann aus Luxem im Gesicht verletzt wurde. Einem weiteren 21jährigen Mann, ebenfalls aus Luxem, wurde derart ins Gesicht geschlagen, dass sein Auge zuschwoll. Die Täter flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wer war Zeuge von der Auseinandersetzung? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Cochem (02671-9840).

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell