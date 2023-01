BPOLI EBB: Sturmgewehr entpuppt sich als verbotene Softairwaffe

Niederoderwitz (ots) - Ein Schleuser wollte am 28. Januar 2023 mit 11 Migranten in einem Ford Focus Turnier vor der Bundespolizei flüchten. In Niederoderwitz ließ er den Wagen zurück und flüchtete zu Fuß weiter. Zwei Stunden später wurde er gefasst und klickten die Handschellen. Um 16:45 Uhr war der augenscheinlich überladene und in Polen zugelassene Kombi auf der Verbindungsstraße zwischen Großhennersdorf und ...

