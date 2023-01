BPOLI EBB: Schleuser mit 11 Migranten in Ford Focus gestoppt

Bautzen (ots) - Einen 28-jährigen Polen, welcher von der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde, kontrollierten Bundespolizisten am 26. Januar 2023 gegen 02:45 Uhr in einem Reisebus auf der BAB 4 nahe Bautzen. Da Bekannte des jungen Mannes die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1590,50 EUR inklusive Kosten bei einer Polizeidienststelle in Niedersachsen bezahlten, ...

mehr