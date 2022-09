Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher stehlen Schmuck + Transit-Scheibe eingeschlagen + Rollerspiegel abgebaut

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 06.09.2022

Altenstadt: Einbrecher stehlen Schmuck

Straftäter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Samstagmorgen (9 Uhr) Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Oberauer Töpferstraße. Nachdem die Unbekannten eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Brauchbarem. Sie erbeuteten mehrere Schmuckstücke von noch nicht näher bekanntem Wert und flüchteten offenbar unerkannt. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, denen nahe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Friedberg: Transit-Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen zwischen Sonntagabend (19 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) auf die Frontscheibe eines weißen Ford Transit ein, der in Höhe des Mainzer-Tor-Weges 13 parkte. Der so entstandene Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Rollerspiegel abgebaut

Einen blauen Motorroller des Herstellers "Generic" entwendeten Diebe zwischen Sonntagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) von einem Grundstück in der Bodestraße. Zwar konnte das Kleinkraftrad am Morgen unweit des Tatortes in einem Gebüsch aufgefunden werden; jedoch hatte jemand beide Rückspiegel abgebaut und mitgenommen. Das am Roller angebrachte Kennzeichen lautet "702-UNE". Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

