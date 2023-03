Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Gladbeck: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Einen Toyota Auris Hybrid entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag von der Straße "An den Kuhlen". Das Auto mit RE(cklinghäuser) Kennzeichen war an der Straße, vor dem Wohnhaus abgestellt worden. Die Diebe entkamen unerkannt.

Gladbeck

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen entwendeten Unbekannte einen weißen Van (Ford Transit) mit GLA(dbecker) Kennzeichen von der Kampstraße. Der Wagen stand verschlossen auf einem privaten Hof und hatte u.a. Wäsche geladen.

An der Möllerstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag in ein Landgasthaus ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie betraten mehrere Bereiche und ließen Werkzeug zurück, das die Polizisten sicherstellte. Zudem entwendeten sie einen Zigarettenautomaten, der jedoch im Außenbereich aufgefunden werden konnte. Ob sie hinsichtlich des Automaten Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

