Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ruhestörung endete mit Widerstand

Kehl (ots)

Am späten Samstagabend beschwerten sich mehrere Anwohner um das Einstein-Gymnasium über laute Techno-Musik. Mehrere Jugendliche hielten sich dort auf und hörten Musik über eine Musikbox. Sie wurden zur Ruhe ermahnt und die Beschlagnahme der Musikbox in Aussicht gestellt. Ein angetrunkener und uneinsichtiger 18-jähriger wurde in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand. Ein weiterer Jugendlicher versuchte den 18-jährigen zu befreien. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Schlussendlich wurde die Nachtruhe wiederhergestellt. CBR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell