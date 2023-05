POL-OG: Lahr, B415 - Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer, Zeugen gesucht

Rastatt, Plittersdorf (ots) - In der Zeit vom 23.05. bis zum 24.05.2023 wurde vom Hof eines Autohändlers in Rastatt ein hochwertiger Audi gestohlen. Durch die Auswertung der Videoaufzeichnung gab es einen konkreten Tatverdacht. Nachdem der Verdächtige am Donnerstagabend gegen 23 Uhr sein Wohnanwesen verließ und mit seinem Wagen wegfuhr, wurde er kurz darauf von der Polizei in Plittersdorf angehalten und kontrolliert. ...

